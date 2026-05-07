07.05.26, 11:00 Eesti vanima raamatupidamisbüroo juht avab, kuidas hoida kliendisuhteid, mis kestavad üle 20 aasta Seekordses sisuturundussaates on külas Eesti vanima raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja juht Enno Lepvalts, kelle ettevõte tähistab 29. sünnipäeva ja alustab oma juubeliaastat.

Foto: Andres Laanem

Räägime, kuidas on raamatupidamisteenus kolme kümnendi jooksul muutunud, miks konkurents on tihedam kui kunagi varem ning kuidas hoida kliendisuhteid, mis kestavad üle 20 aasta.

Juttu tuleb ka päevakajalistest teemadest: juhatuse liikme vastutuse võimalikust laiendamisest, paindliku tööaja muudatustest, automaksu mõjust ettevõtlusele ning laiemalt Eesti maksupoliitika loogikast.

Saate teises pooles vaatame tulevikku: kuidas digitaliseerimine, e-arved, Costpocketi-laadsed lahendused, pangaliidestused ja tehisaru muudavad raamatupidaja igapäevatööd. Lepvalts selgitab, miks AI ei kaota raamatupidajat ära, vaid tõstab ootusi tema kompetentsile — tuleviku raamatupidaja peab oskama süsteeme seadistada, protsesse kontrollida ja olla targem kui masin, mille tööd ta üle vaatab.

Saadet juhib Hando Sinisalu.