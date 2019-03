Helme vihastas: Eesti ajakirjandus on nõme!

EKRE esimees Mart Helme pahandas täna ajakirjanikega, kes küsisid pärast EKRE, Keskerakonna ja Isamaa esimeeste kohtumist küsimusi võimalike kokkulepete kohta. Samuti pahandab Helmet kolmikliidule ajakirjanduses pandud nimi EKREIKE.

EKRE esimees Mart Helme (vasakul), Keskerakonna juht Jüri Ratas ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Foto: Liis Treimann

„Miks te teete selliseid libauudised ja mitte tõele vastavaid pealkirju panete?“ küsis Helme. Teda pahandas eriti loodavale kolmikliidule antud lühend EKREIKE. „Mis nimi see selline on? See on selgelt pahatahtlik – et Eesti langeb EKRE ikkesse. Kõik saavad sellest nimest niimoodi aru,“ rääkis Helme.