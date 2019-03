Enim firmasid on loonud Ukraina e-residendid

E-residentsuse koduleht Foto: Kuvatõmmis

Kõige rohkem on Eestis ettevõtteid loonud Ukrainast pärit e-residendid, järgnevad Saksamaa ja Venemaa, vahendab Äripäeva teemaveeb ITuudised.ee.

Ukrainlased on asutanud Eestis 694 ettevõtet, sakslased 581 ja venelased 556. Järgnevad Türgi, Soome ja Prantsusmaa umbes 400 ettevõttega. Naabrid lätlased asuvad ses edetabelis 192 ettevõttega 12. kohal. Väljastpoolt Euroopat on e-residentidest enim ettevõtteid loonud hindud: 325 firmat.

Ukrainas kinnisvara- ja automüügi portaale haldava ettevõtte RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artjom Umanets ütles, et Ukraina e-residentide nimekiri täieneb ka edaspidi edukate Ukraina IT-ettevõtetega, mis soovivad areneda.

"Muidugi on raskusi Eesti pankadega, kus mitteresidentidest asutajatega ettevõtetel on keeruline pangakontosid avada. Siiski – see, et 99% kõikidest toimingutest saab teha veebis, kaalub üles vähesed miinused. Loomulikult tuleb märkida, et Ukraina ja Eesti vahel on topeltmaksustamise tõkestamise leping, mis on tähtis täielikult seadusliku tegutsemise vaatepunktist," selgitas Umanets.

Veebilehe e-resident.gov.ee alusel on praegu e-residente ligi 55 000. Veel 2017. aastal oli see näitaja pisut üle 14 000. Programmi viie toimimisaasta jooksul on kõige rohkem taotlusi esitanud ja positiivseid vastuseid saanud Soome kodanikud (4768 ehk 10,16% kõigist taotlustest). Neile järgnesid Venemaa kodanikud (3596 taotlust ehk 7,66%). Kolmandal kohal on Ukraina kodanikud (3313 ehk 7,06%).

Loe pikemalt teemaveebist ITuudised.ee.