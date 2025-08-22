Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,26%6 450,58
  • DOW 301,45%45 432,89
  • Nasdaq 1,46%21 407,9
  • FTSE 1000,42%9 347,86
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,26%6 450,58
  • DOW 301,45%45 432,89
  • Nasdaq 1,46%21 407,9
  • FTSE 1000,42%9 347,86
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 22.08.25, 16:46

Balti alternatiivturul kaubeldi enim matusebüroo aktsiatega, USA börs ootab Powelli kõnet

Reedel lõpetasid Balti börsid erisuunaliselt. Balti koondindeks edenes 0,07%, Tallinna börs 0,4% ja Vilniuse börs 0,14%. Riia börs taandus 0,54%.
Reedel edenes Tallinnas börs 0,4%.
  • Reedel edenes Tallinnas börs 0,4%.
  • Foto: Andras Kralla
Nädala lõikes edenes Balti koondindeks 0,23% ja Vilniuse börs 0,26%. Tallinna börs taandus 0,05% ja Riia börs taganes 0,13%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 21.08.25, 16:36
Balti börs jäi väikese käibega paigale
Keskmisest väiksema käibega börsipäeval jäi Balti turu koondindeks Baltic Benchmark eelmise päeva tasemele pidama.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.08.25, 10:51
Finantskuritegevus ei taandu – ettevõtted peavad õppima end paremini kaitsma
Finantskuritegevuse maht kasvab igal aastal 15–20% ja olukorra paranemist ei ole näha, tõdeb SEB pettuste ennetuse osakonna vanemspetsialist Kätlin Kukk.

Enimloetud

1
Uudised
  • 21.08.25, 17:07
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
2
Uudised
  • 21.08.25, 15:14
100miljonilise käibega tööstuse tegevjuht kutsuti ametist tagasi
3
Suur lugu
  • 20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
4
Uudised
  • 21.08.25, 16:51
IT-hiid koondab Eestis kolmandiku töötajatest
5
Börsiuudised
  • 21.08.25, 06:00
Börsifirmade palga TOP: suurimad tasud küündivad üle poole miljoni euro
6
Saated
  • 21.08.25, 14:32
Juustufarmi perenaine: raskel ajal tekib ikka mõte, et paneme äri kinni

Viimased uudised

Uudised
  • 22.08.25, 16:58
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Börsiuudised
  • 22.08.25, 16:46
Balti alternatiivturul kaubeldi enim matusebüroo aktsiatega, USA börs ootab Powelli kõnet
Uudised
  • 22.08.25, 16:30
“Selge oht finantssektorile.“ Kohus jättis makseasutusele tegevusloa alles, praeguseks
Uudised
  • 22.08.25, 16:15
Tervisekassa plaanib teha edaspidi 70 miljonit eurot väiksemat miinust
Uudised
  • 22.08.25, 15:20
Luurekeskus: Vene väed pole lahingutempos järeleandmisi teinud
Börsiuudised
  • 22.08.25, 14:56
Swedbank soovitab Ignitise aktsiat osta
Saated
  • 22.08.25, 14:30
Mälestused vanaemast viisid palgatöötaja marmelaadimeistriks. “See tundus nii loomulik”
Investor Toomas
  • 22.08.25, 14:21
Panus Hiinale viis mind jälle miinusesse
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Tartu Hoiu-laenuühistu ja Ühisarvelduste juhatuse liige Andro Roos teeb kohalike valimiste eel aktiivselt kampaaniat, kuid Äripäeva kõnedele ja sõnumitele pole tema ja teine juhatuse liige Märt Riiner vastanud.
“Selge oht finantssektorile.“ Kohus jättis makseasutusele tegevusloa alles, praeguseks
Sotsiaalminister Karmen Joller ja ülejäänud nõukogu võtsid tänasel koosolekul vastu tervisekassa järgmise nelja aasta rahastus- ja arenguplaani ning ka ameti juhi Rain Laane lahkumisavalduse.
Tervisekassa plaanib teha edaspidi 70 miljonit eurot väiksemat miinust
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Swedbanki analüütikud prognoosivad kasumi jäämist kõrgemasse otsa, ehk 540 miljoni euro suurust EBITDAt.
Swedbank soovitab Ignitise aktsiat osta
Sportlandi kauplus Lilleküla jalgpallistaadionil.
Äripäev eetris: torm Eesti spordiäris paiskab praeguse turu segamini
LHV Kasvukonto eksperimendis on minu ja liidri Marko Oolo vaheline kuristik nüüd juba üle 4600 euro.
Panus Hiinale viis mind jälle miinusesse
Kadri Koplimäe (paremal) töötas viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Alexela napsas Endoverilt finantsjuhi
Ukraina territoriaalkaitse 3. brigaadi võitlejad juhivad Pokrovski suunal Lätis disanitud Penguini mehitamata õhusüsteemi.
Luurekeskus: Vene väed pole lahingutempos järeleandmisi teinud
Raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja Enno Lepvalts räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates päevakajalistest maksudega seotud teemadest.
  • ST
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil
BlackRock on panustanud 75 miljoni euro ulatuses Volvo Carsi vastu.
Riskifondid panustavad Euroopa autotootjate vastu
Kairi Pauskar on Wise’i taustaga ning varem töötanud ka Nortalis.
LHV saab uue nõukogu liikme
LHV makroanalüütiku Triinu Tapver hinnangul võiks aktsiaturgude tõusu USA indeksites näha siis, kui reedel intressikärpe lootus suureneb või kiibisektoris midagi põrutavat juhtub.
Nädala oodatuimalt kohtumiselt võib tulla USA börse jahutavaid signaale
Suurima aastase tasu teenis tegevjuhtidest mullu LHV Groupi juhtinud Madis Toomsalu, kelle kogusummat paisutasid lõviosas aktsiaoptsioonid.
Börsifirmade palga TOP: suurimad tasud küündivad üle poole miljoni euro
Maaklerid NYSE börsil.
USA aktsiaturud pikendasid taandumist

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    0 k 25 p 15 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Uudised
  • 21.08.25, 17:07
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
Ardo Asperk juhtis Stoneridge Electronicsit kaheksa ja pool aastat, tuleviku osas ta veel plaane pole teinud.
Uudised
  • 21.08.25, 15:14
100miljonilise käibega tööstuse tegevjuht kutsuti ametist tagasi
Suurima aastase tasu teenis tegevjuhtidest mullu LHV Groupi juhtinud Madis Toomsalu, kelle kogusummat paisutasid lõviosas aktsiaoptsioonid.
Börsiuudised
  • 21.08.25, 06:00
Börsifirmade palga TOP: suurimad tasud küündivad üle poole miljoni euro
2015. aastal avas India suurfirma HCL Technologies Ülemiste Citys IT-arenduskeskuse, mille avamisel oli ka president Toomas Hendrik Ilves.
Uudised
  • 21.08.25, 16:51
IT-hiid koondab Eestis kolmandiku töötajatest
LHV makroanalüütiku Triinu Tapver hinnangul võiks aktsiaturgude tõusu USA indeksites näha siis, kui reedel intressikärpe lootus suureneb või kiibisektoris midagi põrutavat juhtub.
Börsiuudised
  • 21.08.25, 15:56
Nädala oodatuimalt kohtumiselt võib tulla USA börse jahutavaid signaale
Plastmassdetailide tehas
Uudised
  • 21.08.25, 12:49
Rootsi börsifirma koondab veerandi Eesti plastitööstuse töötajatest
Postimaja ja Coca-Cola Plaza, uue nimega Apollo Plaza juhtimine liigub Leedu kodanike kätte.
Börsiuudised
  • 21.08.25, 10:10
Coca-Cola Plaza ja Postimaja lähevad leedukate kätte
Julianus Inkasso juht Merle Laurimäe.
  • ST
Sisuturundus
  • 22.08.25, 10:12
Julianus Inkasso juht: tulemuslik võlanõuete menetlus algab kuulamisest

Podcastid

Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
Investor Toomase tund
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
00:00
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
Hommikuprogramm
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
00:00
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Kuum tool
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Hommikuprogramm
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam."
Hommikuprogramm
Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam."
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Miko Niinemäe juhtis möödunud augustini Arco Vara kinnisvarafirmat, ent nüüd on ta koos Martin Saloga pööranud pilgu tulevikutehnoloogiate suunas.
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Kuula intervjuust kui palju teenib AS Vireen sigalate pealt tulu, mis saab sigadest edasi ja kas hukkamiste maht hakkab täis saama.
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
Gert Jostovi sõnul on tema eesmärgiks Kaamose eesotsas ka vundamendi loomine uutesse valdkondadesse ja regioonidesse laienemiseks.
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
Panga parimad laenupakkumised saab turul uue ning energiatõhusa kodu ostja.
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025