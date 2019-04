Uuel ministril lasub vägivaldsuse vari

Nii nagu Eesti jättis moodsas panganduses vahele tšekiajastu, siis võib-olla me suudame olla mõistlikud ja jätta vahele oma ümberrahvastamise etapi, rääkis 48aastane Marti Kuusik (vasakul) aprilli alguses. Foto: Andras Kralla

Vähemalt viis peretuttavatest allikat kinnitasid üksteisest sõltumata Eesti Ekspressile ja Eesti Päevalehele, et väliskaubanduse ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik (EKRE) on aastaid rakendanud oma eksabikaasa suhtes nii füüsilist kui ka psüühilist terrorit ning on kahel korral purustanud naise käeluu.

Kuusik ise nimetas neid süüdistusi alusetuks ja absurdseks. Peaminister Jüri Ratase sõnul ei ole perevägivallale mingit õigustust, ent Kuusiku süü pole tõendatud. Varem on selgunud, et Marti Kuusik ületas valimistele järgneval hommikul 24 km/h kiirust ja sõitis jääknähtudega.