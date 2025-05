Tagasi ST 22.05.25, 16:11 Eesti Energia pakub stabiilset tootlust võlakirjadega Eesti riigile kuuluv energiaettevõte Eesti Energia pakub Eesti jaeinvestoritele võimalust panustada Eesti energiajulgeoleku kindlustamisse ja teenida samal ajal stabiilset tulu. Kolmeaastase tähtajaga ja 5% aastase intressimääraga võlakirjade emissiooniga kaasatakse vahendeid energiasüsteemi arendamiseks. Strateegiliselt olulise ettevõttena loob Eesti Energia väärtust nii oma klientidele, Eesti riigile kui ka investoritele.

Eesti Energia kontor

Foto: Eesti Energia

Võlakirjade emissiooni viib läbi Eesti Energia AS, kellel on võimalik avaliku pakkumise raames emiteerida kuni 100 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot ühe võlakirja kohta, mis teeb emissiooni koguväärtuseks kuni 10 miljonit eurot. Ülemärkimise korral võib Eesti Energia enne pakkumisperioodi lõppu pakutavate võlakirjade mahtu suurendada kuni 500 000 võlakirjani ja kasvatada emissiooni koguväärtuse kuni 50 miljoni euroni. Emissiooni lõplik maht selgub vastavalt nõudlusele.

Eesti Energia võlakirjadelt makstakse fikseeritud intressi 5% aastas ja intressimaksed on kvartaalsed (4. märtsil, 4. juunil, 4. septembril ja 4. detsembril). Esimene intressimakse toimub 4. septembril 2025. Võlakirjade pakkumine on suunatud kõigile Eesti jaeinvestoritele, kusjuures ülemärkimise korral on Eesti Energial õigus muuhulgas eelistada Enefit Greeni endisi aktsionäre, kes olid Eesti väärtpaberi registris registreeritud andmete kohaselt Enefit Greeni aktsiate omanikud Nasdaq CSD 28. märtsi 2025 arvelduspäeva lõpu seisuga.

Investoritel on võimalik märkimiskorraldusi esitada kõigis investeerimisteenuseid pakkuvates Eesti pankades alates 20. maist kuni 30. maini 2025.

Raha kasutamine

Eesti Energia finantsjuhi Marlen Tamme sõnul kasutab ettevõte kaasatavat kapitali äritegevuslike eesmärkide rahastamiseks ja energeetikavaldkonna arendamiseks.

"Pikas plaanis energiahindade allatoomiseks ja energiajulgeoleku tagamiseks vajab Eesti olulises mahus juurde nii juhitavat kui taastuvat elektritootmisvõimsust ning salvestust. Võlakirjapakkumine võimaldab suurendada ettevõtte kapitalibaasi, mis on abiks näiteks täiendavate tootmis- ja salvestusvõimsuste rajamisel, jaotusvõrgu tugevdamisel ning seeläbi regiooni energiajulgeoleku kindlustamisel," ütles Tamm.

Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm.

Foto: Erik Riikoja

Kaasatud raha aitab tugevdada Eesti Energia kapitalibaasi ja kujundada ettevõtet integreeritud energeetikakontserniks, kus elektri tootmise- ja müügiportfellid on ühendatud. See võimaldab Eesti Energial nii oma taastuvenergia kui juhitavate elektritootmisvõimsuste toodangut maksimeerida ja klientidele konkurentsivõimelisema hinnaga müüa.

Miks kaaluda Eesti Energia võlakirju? 1. Stabiilne ja prognoositav tootlus • 5% fikseeritud aastane intressimäär • Kvartaalsed intressimaksed tagavad regulaarse sissetuleku • Kolmeaastase tähtajaga võlakirjad pakuvad keskmise pikkusega investeerimisvõimalust 2. Usaldusväärne riiklik ettevõte • Eesti Energia on riigi energiajulgeoleku seisukohalt oluline ettevõte • Kontserni kuuluvad mitmed reguleeritud ja strateegiliselt olulised ettevõtted • Riik kui omanik tagab ettevõtte strateegilise stabiilsuse ja pikaajalise visiooni 3. Likviidsus ja läbipaistvus • Võlakirjad on plaanis noteerida Tallinna börsil, mis võimaldab neid vajadusel enne lõpp-tähtaega müüa või soovi korral hoopis juurde osta • Eesti Energia avaldab oma finantstulemusi neli korda aastas • Börsiteated avaldatakse nii Londoni börsil kui ka Nasdaq Tallinn börsil

Stabiilne investeering muutlikus keskkonnas

Eesti Energia võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas, mis tagab investorite jaoks täiendava läbipaistvuse ja võimaldab nendega vajadusel kaubelda. Võlakirja lunastuskuupäeval (04. juunil 2028) maksab Eesti Energia võlakirja omanikule tagasi võlakirja nominaalväärtusele vastava summa koos kogunenud, kuid veel maksmata jäänud intressidega.

"Eesti Energia võlakirjade märkimisega saab jaeinvestor panna oma investeeringu teenima stabiilset intressitulu ja panustada Eesti elektrisüsteemi arengusse," lisas Tamm. "Fikseeritud intressimäär tagab investorite jaoks selge ja prognoositava tulu kogu investeerimisperioodi jooksul."

Hübriidpark.

Foto: Jarek Jõepera

Võlakirjapakkumine järgneb Eesti Energia hiljutisele sammule, mille käigus tehti kontserni kuuluva börsiettevõtte Enefit Greeni aktsionäridele vabatahtlik ülevõtmispakkumine eesmärgiga tuua Enefit Green 100%-liselt tagasi kontserni koosseisu. Selleks viidi läbi aktsiate vabatahtlik ülevõtmispakkumine, mille mahuks kujunes ca 180 miljonit eurot ning mille käigus omandas Eesti Energia 97,2%-lise osaluse Enefit Greenis. Ülejäänud aktsiate omandamiseks liigutakse edasi aktsiate ülevõtmisega rahalise hüvitise eest.

Võlakirjade avaliku pakkumise tulemused avalikustatakse pärast märkimisperioodi lõppu ning võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine on plaanitud 5. juuniks 2025.

Kuidas Eesti Energia võlakirju märkida? • Võlakirju saab märkida alates 100 eurost, mis teeb selle investeerimisvõimaluse kättesaadavaks laiale investorite ringile. • Investoritel on võimalik võlakirju märkida läbi kõikide Eesti pankade, mis pakuvad investeerimisteenuseid. • Märkimisperiood kestab 20. maist kuni 30. maini 2025. • Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame igal võlakirjapakkumises osalemist kaaluval investoril tutvuda põhjalikult avaliku pakkumise ja noteerimise prospektiga, mille leiab veebilehelt investor.enefit.com

Eesti Energia kohta

Eesti Energia on energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, vedelkütuste tootmise ja arendamisega ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega. Eesti Energia on suurim energiaettevõte Eestis, kellel on pikaajaline kogemus ja põhjalik arusaam energiaturust.

Käesolev on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses. Võlakirjade emitent on Eesti Energia AS ja pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu kindlasti avaliku pakkumise ja noteerimise prospektiga, mille leiab meie kodulehelt investor.enefit.com . Vajadusel pea nõu asjatundjatega.

Käesolev teave ei ole nõuanne, pakkumine ega kutse väärtpaberite ostuks. Võlakirjadesse investeerimine on seotud riskidega ning ei pruugi kõikidele investoritele sobida. Iga isik, kes kaalub võlakirjadesse investeerimist, peab oma hinnangu alusel ning vajadusel professionaalset nõustamist kasutades ise otsustama, kas tema finantsasjaolusid ja eesmärke arvestades on võlakirjadesse investeerimine talle sobiv.