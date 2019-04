Uute ministrite profiil: kes on Rene Kokk, Mart Järvik ja Marti Kuusik?

Täna allkirjastati riigikogus Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioonileping. Foto: Liis Treimann

Potentsiaalses uues valitsuses on kolm ministrit, kellest avalikkus on ehk vähem kuulnud. Nendeks on ministrikandidaadid Rene Kokk, Mart Järvik ning Marti Kuusik.

Nädalavahetusel sai paika uue võimuliidu ministrite nimistu, koalitsioonilepe allkirjastati riigikogus täna. Kokku jagati kolme osapoole vahel võrdselt ära 15 ministrikohta. Kui enamik ministrikandidaate on avalikkusele tuntud, siis leiab uute potentsiaalsete ministrite seast ka avalikkusele ehk vähem tuntud nimesid ja nägusid.