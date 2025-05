Madis Müür peidab end kohtukulli eest

Pankrotihaldur Oliver Ennok rääkis Äripäevale, et viimati õnnestus tal Madis Müür iga suhelda veebruaris. Pärast seda ei ole Müür olnud kättesaadav ei kohtule ega pankrotihaldurile. “Müürile on saadetud korduvaid kutseid, kirju, kõnesid, sõnumeid. Istung toimuski selleks, et temalt infot viimaks saada kätte, kuid võlgnik ei täitnud kohale ilmumise kohustust,” kirjeldas Ennok menetluse seisu. Ta lisas, et juhul kui Müür väldib kohtukutseid edaspidigi, hakkavad teda otsima õiguskaitseorganid koos politseiga.