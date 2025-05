Tagasi 23.05.25, 16:06 Töötervis surve all: kui bürokraatia väheneb, kas vastutus kaob? Tööandjad tegid valitsusele ettepanekud, mis vähendaksid töötervishoius ja -ohutuses bürokraatiat. Pakutud muudatused võivad osa spetsialistide sõnul aga ohustada töötajate heaolu – eriti väikefirmades, kus tööohutus on sageli juba niigi väike.

VITS Solutionsi asutaja Jaanika Jelistratov ja saatejuht Helen Klettenberg.

Foto: Rain Jüristo

Nende ettepanekute sisu ja mõju avab saates “Juhtimisaudit” töötervishoiu ja tööohutuse veebiplatvormi VITS Solutions asutaja Jaanika Jelistratov , kelle igapäevatöö on seotud tööohutuse süsteemide arendamise ja juurutamisega.

Uurime, kus Eesti tööohutus praegu seisab, millised on arengusuunad ning miks ei tohiks selles valdkonnas teha kergekäeliselt kompromisse. “Valitsuse väited, et töötajate tervis ei satu ohtu, on kohati täiesti võhiklikud – need ei põhine tegelikul arusaamal valdkonnast ega töömaailma reaalsusest,” märgib Jelistratov.

Spetsialisti sõnul on ohutus ennekõike süsteemi ja suhtumise küsimus, mitte vormitäide. “Tööandjana on oluline meeles pidada reeglit, et sa tegeled töötaja tervisega – sinu juurde tulev inimene peaks lahkuma täpselt samasuguse tervisega, nagu ta sinu juurde tuli,” rõhutab Jelistratov.

Saadet juhib Helen Klettenberg.