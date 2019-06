Menukirjanik, poliitik ja kinnisvaraärimees meelitasid robotbaari jaoks asiaatidelt üle miljoni

Yanu robotbaari eestvedaja Alan Adojaan Foto: Madis Veltman

Riigilt kümneid tuhandeid eurosid toetust saanud Eesti robotbaarmen Yanu kaasas krüptoemissiooniga Aasia investoritelt enam kui miljon dollarit. Kui robotbaar reaalsuseks ei saa, jäävad inimesed rahast ilma ning vastutust ei kanna keegi.

Yanu eestvedaja Alan Adojaan, kes on avaldanud mitu bestsellerit ja osales teleseriaali "Lõks" stsenaariumi kirjutamisel, on optimistlik. "Kahtlejaid oli ka Taxify ja TransferWise’i puhul veel väga hiljuti, see on loomulik. Arvestades, kui nimekas ja tugev tiim meil on, ma oleks üllatunud, kui see ei õnnestuks,“ ütles ta. YouTube'i Yanu kanalile postitatud videos võrdleb Adojaan Yanu token'eid bitcoiniga. "Mõtle järele! Sa võid millestki väga suurest ilma jääda!" kutsub ta huvilisi üles, neid samas investoriteks nimetamata. Ettevõtte suuromanik on kinnisvaraärimees Kristjan Sild ja tiimi aitab poliitik Andrei Korobeinik.