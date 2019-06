Fazer müüs toiduteenused poole miljardi eest Briti firmale

Foto: Fazer Food Services

Fazer müüb toiduteenuste valdkonna Briti firmale Compass Group, tehing puudutab ka Eestit.

Tehinguga läheb Briti firma kätte Fazer Food Services, millel on 1000 söögikohta, neist 500 Soomes, 230 Rootsis, 150 Taanis ja 120 Norras, ning toodanguköök Eestis, kirjutas Helsingin Sanomat. Tehingu hind on 475 miljonit eurot ja sellega lähevad ka kõik Fazer Food Servicesi 7000 töötajat uue omaniku alla. Fazer Food Servicesi kaubamärgid on Amica, Fazer Food & Co, Tastory ja Wicked Rabbit.