Swedbanki uus juht: on ärevust

Swedbank Eestit juhib Robert Kiti asemel nüüd endine riskijuht Olavi Lepp. Foto: Liis Treimann

Eelmise aasta jaanuarist Swedbank Eesti juhatusse kuuluv Olavi Lepp tõdes, et õhus on ärevust.

„Püüame teha nii, et midagi maha ei kuku. Et asjad on hoitud,“ ütles Lepp, kes on vestelnud ka kohast ilma jäänud Robert Kitiga.