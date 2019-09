Globaalne makseplatvorm laieneb Eestisse

Felix Huber Foto: Stripe

Tänasest alustab globaalne makseplatvorm Stripe oma tegevust seitsmes uues riigis, nende hulgas ka Eestis. Stripe'i Kesk- ja Ida-Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika (CEEMEA) regiooni juht Felix Huber rääkis Äripäevale, mis plaanid ettevõttel Eestis on.

Stripe pakub erinevatele veebiettevõtetele maksesüsteemi lahendust, mis peaks neil aitama oma äri rahvusvahelisemaks kasvatada. Täna alustab Stripe Eestis ametlikult, kuid juba mõnda aega on nende teenuseid kasutanud näiteks tuntud idufirma Click and Grow. "Stripe tagab teile tõeliselt sujuva kogemuse. Seda on lihtne seadistada ja integreerida erinevate veebiplatvormidega, see toetab hästi rakendusliidest ja kliendibaase ja on äärmiselt kasutajasõbralik," ütles Helen Vellemaa, Click & Grow finantsjuht.