Raadiohommikus: ühisrahastuse paanikast ja noorelt ettevõtlusega alustamisest

Ühisrahastusplatvormide teema kütab kirgi ka kogenud investorite hulgas. Foto: Panthermedia/Scanpix

Reedeses hommikuprogrammis uurime, kuidas alustada oma kohvikuketiga 16aastaselt ning sellega ka aastaid hiljem edukas olla. Stuudiosse tuleb oma ettevõtluskogemust jagama kiirtoidukohviku Wrap'n'Rolli asutaja Liisi Tarvo.

Lisaks räägime sel nädalal lahvatanud ühisrahastuse paanikast, mis on tekitanud isegi kogenud investorites hulga segadust. Milles investorid ühisrahastusportaale süüdistavad ja kas nende usk platvormidesse hakkab kaduma, küsime Äripäeva börsitoimetajalt Indrek Mäelt.

Juttu tuleb ka sellest, millised ootused on inimestel tööandjatele ja kuidas on praegu üldse võimalik tööturul inimesi leida ja hoida. Stuudiosse tuleb tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht ja asutaja Kersti Vannas.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ja Birjo Must.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“

Pille Ivask, Indrek Mäe ja Meelis Mandel võtavad kokku sündmusterohke nädala. Suurematest teemadest on laual ühisrahastuses toimuv ajalooline nihe, hoiu-laenuühistute tegevus ja raskused puidutööstuses.

12.00–13.00 „Läbimurre: Saksa eri“

Uus saatesari „Läbimurre: Saksa eri“ hakkab tutvustama Saksamaale eksportivate ettevõtete kogemusi ja õpetlikke lugusid. Saksamaa on Euroopa Liidu majandusmootor olnud pikka aega, esimeses saates arutleme, milline on Saksamaa majanduse tervis, kas on jahtumise märke. Räägime, kuidas ettevõte saab jala Saksamaal ukse vahele, mida ärikohtumisel sakslasega kunagi teha ei tohiks ning kas paavstilik ausus kohtumisel toob ikka alati edu. Neile ja paljudele muudele küsimustele leiame vastuseid koos Balti-Saksa kaubanduskoja Eesti juhi Tarmo Mutso ning EASi konsultandi Riina Leminskyga, kes esindab Eesti ettevõtteid välismaal. Saatejuht on Kaisa Gabral.

13.00–14.00 „Kinnisvaratund“

Kinnisvaratund keskendub sel korral ühistöötamiskeskustele. Kas selline töökohavorm on tulnud, et jääda, ja mis üldse tingis vajaduse nende ehitamiseks. Räägime ühistöötamiskeskustest Eestis ja mujal maailmas, uurime, kellele need mõeldud on ja lükkame ümber mõne müüdi. Saatejuht Kristi Koolil on külas Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade kutseline maakler Aira Veelmaa ja Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov.

15.00–16.00 „Ettevõtlusraadio“

Seekordses Investoriteliidu saates tuleb juttu ettevõtte riskidest, juhtimisest ja probleemidest ning sellest, kuidas tulla toime ettevõtte juhtimisega muutuvas ärikeskkonnas. Külas on ASi Glamox juhatuse liige Virve Jõgeva. Saatejuhid on Mart Opmann ja Swen Uusjärv.

