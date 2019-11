Tudengi essee: Kui Marsil suudame, siis miks omas kodus ei suuda?

Inseeneeria on peale IT tänapäeval üks arengu põhilisi vedajaid. Et ajaga kaasas käia, tuleb vanast raiskamise psühholoogiast ümber õppida ja hakata vaatama maailma jätkusuutlikkuse silma läbi, kirjutas TalTechi inseneriteaduskonna üliõpilane Mairo Mitt konkursile Särav tudengimõte 2019 saadetud essees.

Erakogu Foto: Mairo Mitt

Tänapäeval on üks enim tuntust pälviv mõtlemine olla “roheline” ehk kasutada loodussõbralikke materjale, mis peale tarvitamist ja mahakandmist ei ei satu jäätmete näol loodusesse. Seetõttu on aktuaalsemaks muutnud selle teema käsitlemine ning juba materjali tootes mõeldakse läbi ka selle taaskasutusprotsess. See on oluline, et meil ei tekiks olukorda, mil Vaikses ookeanis on üle kahe korra suuremad Prantsusmaa pindalast suuremad.