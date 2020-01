Riigireformi hindaja ärgitab valitsust hommikust õhtuni rääkima innovatsioonist

Eesti riigijuhid peaksid rohkem pöörama tähelepanu innovatsioonile, et majandus saaks kasvada ning eestlased saaksid parema elu, leiab infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu asepresident Ivo Suursoo.

"Täna pigem ollaksegi nii-öelda nagu mingis teatavas tsüklis. Nüüd ongi küsimus, kui hästi sellest valimislubaduste ja kogu sellest virvarrist välja tullakse ning suudetakse keskenduda siis olulistele teemadele," lausus IT- ja telekomifirmasid esindav Ivo Suursoo. Foto: Meeli Küttim

Suursoo, kes on ka Riigireformi Radari kolleegiumi liige, ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida tema ootab tulevalt aastalt poliitikas: "Minu unistus on see, et me tegelikult hakkaksime tähelepanu pöörama olulistele asjadele. Kui täna jääb natukene kõlama, et pensionireform ja apteegireform ongi see, mis meie Eestimaa elu õnnelikuks teeb, siis tegelikult see nii ei ole."