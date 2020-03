Koroonaviirus viis langusse nafta hinna ja börsid

Ebatavaline tühjus valitses reedel Meka suure mošee ja Kaaba kivi juures, kui Saudi Araabia võimud koroonaviiruse leviku piiramiseks seal reedese palvuse tühistasid. Foto: AFP/Scanpix

Möödunud aasta lõpus alguse saanud koroonaviiruse levik on nüüdseks sundinud riike kehtestama laialdasi karantiine, toonud kaasa nafta hinna kukkumise ning üleüldise börsihindade languse.

Kuna Venemaa ei olnud nõus olnud kaasa minema Saudi Araabia pakutud tootmiskärbetega, et vähendada kahaneva nõudluse survet nafta hinnale, vastas Saudi Araabia hinnasõjaga, mis kukutas nafta hinda ühe ööga 30 protsenti. Investorid eelistasid panna oma raha võlakirjadesse ja Jaapani jeeni, S&P 500 futuurid on esmaspäevase börsipäeva eel kukkunud 5 protsenti. FTSE 100 futuurid on 6,5 protsenti languses. Teised Euroopa börsid ähvardavad päeva alustada 10protsendilise langusega.