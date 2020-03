Verine märtsi algus surub turismisektori varjusurma

Estraveli tegevdirektori Anne Samliku sõnul on kogu turismivaldkonda jõudnud väga suur ikaldus, mistõttu on riigil moraalne kohustus aidata üks kohaliku ettevõtluse alustala hädast välja. Foto: Meeli Küttim

Koroonaviirus on andnud Eesti turismifirmade käekäigule eriti valusa löögi just viimasel kümnel päeval, kuna ostude maht on märgatavalt langenud ja kliendid loobuvad reisidest. Turismiettevõtjad loodavad, et valitsus toetab raskel ajal reisikorraldajaid.

„Tänaseks olukorraks polnud keegi valmis. USA president üllatas oma avaldusega kõiki, sealhulgas enda riigiasutusi. Samuti ei teadnud diplomaatiline korpus sellest ette,“ tõdes Estraveli tegevdirektor Anne Samlik, kelle sõnul on turismifirmadel olnud peaaegu võimatu koroonaviiruseks valmistuda. „Raske on valmistuda viiruse saabumiseks, mille olemust, levikut ja mõju oli võimatu ette ennustada,“ märkis Samlik.