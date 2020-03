Volkswagen uurib võimalusi, et hakata tootma koroonaviiruse patsientide haiglaraviks vajalikke seadmeid. Foto: Tobias Schwarz/Reuters/Scanpix

Autotootjad tulevad koroonaviiruse ravimisel appi

Saksamaa autotootja Volkswagen teatas reedel, et liitub teiste autotootjatega, et uurida võimalusi, kuidas saaks 3D printimist kasutades teha haiglatele vajalikke seadmeid, mida on vaja osade koroonaviirust põdevate haigete ravimisel, vahendab Reuters.

Erinevate riikide valitsused värbavad autotootjaid, nagu Ford, General Motors, Ferrari ja Nissan, et suurendada kopsuventilaatorite ning teiste haiglaseadmete tootmist, mille osas valitseb koroonaviirusesse nakatunud patsientide ravimisel puudujääke.