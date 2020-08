Analüüs: üllatusi pakkunud Keskerakonna uus juhatus läheb valimislahingusse EKREga

Keskerakonna kontoris asub parteid juhtima uus juhatus, tõsi, laupäevane kongress tõi sinna vaid kaks uut liiget. Foto: Andras Kralla

Peaministripartei uus juhatus pakkus üllatusi nii sissesaajate kui väljajääjate osas. Järgmise sügise kohalike volikogude valimistel on Keskerakonnal vaja Reformierakonna alistamiseks esmalt suruda selili EKRE.

Keskerakonna juhatuse valimistel läks väliselt kõik üsna selliselt, nagu oli oodata. Ka uues juhatuses on 17 inimest, kaks neist on uued liikmed, kes eelmisesse juhatusse ei kuulunud. Siiski on uue juhatuse juures päris mitu märkimisväärset asjaolu.