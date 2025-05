Tagasi ST 22.05.25, 17:03 Toidujulgeolek põllul: viljasektor seisab uue reaalsuse ees „Eesti viljasektor on jõudnud murdepunkti, kus sise- ja välisturud, poliitika ning ilmastikuolud kujundavad üheskoos seninägematut reaalsust,“ ütles Scandagra Eesti ASi viljaäri juht ja juhtkonna liige Marge Pähkel turuolukorda kommenteerides.

Scandagra Eesti ASi viljaäri juht ja juhtkonna liige Marge Pähkel.

Foto: Mikk Otsar

Põllumajandussektor seisab aastatel 2025–2026 silmitsi keerulise ja ettearvamatu ajastuga. Tarbimise langus nii Eesti kui ka maailmaturgudel, volatiilsed hinnad ja poliitilised tõmbetuuled mõjutavad kogu sektorit tugevalt. Scandagra Eesti ASi viljaäri juht Marge Pähkel tõdes, et praegune turuolukord on erakordselt pingeline: „Aasta 2025 on alanud turgudel tormiliselt ning sellest ei ole jäänud puutumata ka põllumajandustootjad,” ütles ta.

Globaalsed mõjutused

Viimased kaks aastat on Eesti viljakasvatajatele kaasa toonud tagasilööke peamiselt ilmastikutingimuste tõttu, millele on lisandunud ebasoodne hinnatase. Selle tagajärjel on mitmed tootjad sattunud majanduslikesse raskustesse. Madalam saagikus tähendab omakorda väiksemat rahavoogu kogu sektoris, mõjutades tarneahelaid – alates logistikast kuni sadamate tööni. „Põllumajandussektori finantseerimine on muutunud märgatavalt riskantsemaks kui veel kolm-neli aastat tagasi,” nentis Pähkel.

Lisaks sisemaistele teguritele mõjutavad Eesti viljaäri ka globaalsed arengud: tollimaksud ning maailma suurte põllumajandusriikide saagikus (Venemaa, Lõuna-Ameerika riigid, Hiina jt). Eksport on muutunud märgatavalt keerulisemaks. „Turgudel jälgitakse tähelepanelikult, millist mõju avaldab Hiina poliitika toiduainete isevarustatuse taseme tõstmiseks,” selgitas Pähkel. „See, mida teeb Hiina, mõjutab ka meie põllumehi – globaalne toorainekaubandus on järjest tihedamalt seotud.”

Eesti põllumajandus on tugevalt mõjutatud globaalsetest arengutest, kuna toodame rohkem kui ise tarbime – see on Eesti toidujulgeoleku seisukohalt võtmetähtsusega. „Me suudame end toiduga varustada ja sõna otseses mõttes toidame ka maailma eksportides toidunisu nt Aafrikasse ja söödavilja Euroopa riikidesse,” märkis Pähkel. „Seepärast on oluline, et kogu sektor suudaks keerulistes geopoliitilistes oludes ellu jääda.”

Suurem haare

Scandagral on selles olukorras olnud kandev roll – ettevõte teeb tihedat koostööd põllumajandustootjatega, et suurendada sektori efektiivsust, kvaliteeti ja teadlikkust maailmaturgude toimimisest. „Teravilja ja teiste suurte toorainete ning sisendite – sealhulgas väetiste – hinnad on otseselt seotud globaalsete turgudega. See on paljudele põllumeestele uus reaalsus,” nentis Pähkel.

Lisaks turuinfo vahendamisele positsioneerib Scandagra end ka nõustajana. „Meie roll on olla konsulteeriv partner ja agronoom, kes toetab jätkusuutlikku ning keskkonnasõbralikku põllumajandust,” ütles Pähkel. „Turg muutub kiiresti – seetõttu jagame põllumeestele pidevalt ajakohast turuinfot ja suuremat pilti. Meil kõigil tuleb meeles pidada: kui põllumehel läheb hästi, on ka meil toit laual.”

2024. aasta tõi Scandagrale häid tulemusi. Ettevõtte suutlikkus riske maandada ja eksporti õigeaegselt korraldada osutus otsustavaks. Vilja vastuvõtus oldi usaldusväärne partner ning investeeringud infrastruktuuri võimaldasid kahekordistada teraviljakoguseid võrreldes 2023. aastaga. Samuti suurenes Scandagra turuosa kõigis sisenditoodete kategooriates tänu vajaduspõhisele lähenemisele. Pähkli sõnul oli oluline ka elektri ja gaasi hindade fikseerimine ettevõtte tootmisüksustele.

Viimastel aastatel on märgatavalt kasvanud ka Scandagra roll loomakasvatuse varustamisel suurtoorainetega. Soja ja mais imporditakse laevadega Muuga sadamasse, et tagada nende püsiv saadavus Eesti loomakasvatajatele. „See on meie jaoks strateegiline suund – tagada sööda kättesaadavus ka kriitilistel hetkedel,” ütles Pähkel.

Scandagra jaoks on eesolevad aastad määrava tähtsusega. Ühelt poolt tuleb kiiresti kohaneda muutuvate turutingimustega, teisalt tugevdada koostööd kohalike tootjatega. Vaatamata raskustele usub ettevõte, et Eesti põllumajandus suudab oma rolli maailmaturul mitte üksnes säilitada, vaid ka tugevdada – eeldusel, et kõik osapooled teevad koostööd ja liiguvad ühise eesmärgi suunas.