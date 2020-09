Eesti äridünastiast valmib telesari

2015. aastal käis Äripäev külas Puhki äridünastia ühel järeltulijal, Jüri Puhkil, kes näitas oma Helsingi korteris vanu fotosid ning dokumente, mis kirjeldavad nende perekonna põnevat ajalugu. Foto: Eiko Kink

Produktsioonifirma Ruut hakkab järgmisel aastal väntama telesarja Eesti riigi algusaegade ühest rikkaimast mehest Joakim Puhkist ehk lugu sellest, kuidas sotsialistist sai esikapitalist.

Hiljuti aasta parimaks telerežissööriks valitud Anna Stepanova rääkis saates "Delovõje ljudi", et praegu tegeletakse näitlejate valimisega ning filmimiseni võiks jõuda järgmise aasta suvel. Lõpuks sünnib Puhkide loost viieosaline telesari, mida võiks kahe aasta pärast juba kuskil ka näha. "Väga põnev ja väga suur väljakutse. See lugu ise on nii kihvt," sõnas Stepanova, kes peab seda ühtlasi üheks oma unistuste projektiks.