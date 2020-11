Töö vastuvõtmine Linnamäe firmalt viis tuntud advokaadi aukohtusse

Ellex Raidla juhtivpartner, vandeadvokaat Ants Nõmper jäi aukohtus õigeks. "Kui klient soovib, et varem tema heaks tööd teinud advokaat tulevikus konkurente ei esindaks, siis tuleb selles eelnevalt kokku leppida," lausus Nõmper. Foto: Raul Mee

Ärimees Margus Linnamäe firma esitas Ekspress Grupi vastu kahe miljoni euro suuruse hagiavalduse. Selle aitas aga kokku panna Ekspress Grupi firmasid varem esindanud vandeadvokaat Ants Nõmper. Advokaadi käitumises pettunud Ekspress Grupp andis Nõmperi aukohtusse.

Advokatuuri aukohus otsustas, et Ellex Raidla büroo vandeadvokaat Ants Nõmper ei olnud huvide konfliktis, kui läks esindama Linnamäe ettevõtet. Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu arvab aga teisiti. Tema hinnangul on turu väiksuse tõttu loogiline, et advokaat aitab meediavaidlustes ka omavahelisi konkurente, kuid praegune juhtum eristub Rüütsalu jaoks teistest.