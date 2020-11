Valitsus pikendas alkoholimüügi keeldu

Foto: Liis Treimann

Valitsus otsustas täna pikendada üleriigilise öise alkoholijookide müügi keeldu, 26. jaanuarini (kaasa arvatud) 2021.

Piirang tähendab, et kella 00.00st kuni 10.00ni on alkoholimüük keelatud kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks restoranides, baarides, ööklubides.

Alkoholimüügi piirang ei kehti rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal, rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvas müügikohas. Samuti ei kehti piirang majutusettevõtetes ööbivatele külastajatele majutusruumide minibaaride kasutamisel ja hommikusöögil.

Täiendavad piirangud on vajalikud, kuna koroonaviiruse levik Eestis on epideemilise iseloomuga ning nakkuse võib saada kõikjal. Terviseameti 17. novembri andmetel lisandus ööpäevaga 186 positiivset koroonaviiruse testi tulemust, viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 218. Võrdluseks oli 14. oktoobril sama näitaja 43, 12. septembril 22,8 ja 1. augustil 4.

Valitsus tugineb üleriigilise alkoholimüügi piirangu kehtestamisel nii terviseameti kui ka valitsust nõustava teadusnõukoja toetavale seisukohale.