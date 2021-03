Omniva kõrged hinnad ähvardavad kaotada lehepäeva

Kojukande hinnatõusud mõjuvad kõige rängemalt maakonnalehtedele, mis võivad hinnasurve tõttu uksed kinni panna. Foto: Raul Mee

Omniva kojukande järsud hinnatõusud on pannud Eesti väljaanded olukorda, kus ollakse valmis loobuma ühest kandepäevast.

Eesti Meediaettevõtete Liit tahab, et Omniva fikseeriks kojukande hinnad lähimaks viieks aastaks praegusele tasemele. Liidu hinnangul on see piisav aeg üleminekuks paberlehtede tellimustelt digitellimustele. Eelmisel aastal tõusid kojukande hinnad pea 9 protsenti.