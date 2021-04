Veriff kaasab investoritelt 69 miljonit dollarit

Veriff OÜ juht ja asutaja Kaarel Kotkas. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Tehnoloogiaettevõte Veriff kaasab 69 miljonit dollarit (58 miljonit eurot), teatas ettevõte.

Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas kirjutas Facebookis, et ettevõte kasvatas eelmisel aastal müügitulu kuus korda ja klientide arv suurenes kolm korda. „See on märk, et isikutuvastus on iga veebis tegutseva ettevõtte jaoks hädavajalik, ja Veriffi meeskond on valmis rohkemaks!“ kirjutas Kotkas sotsiaalmeedias.