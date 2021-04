Koroona pani eestlased jooma? Sõltlased tulid abi otsima, müük aga langes

Eile pealelõunal Tallinnas Super Alko parklas. Foto: Andras Kralla

Kui alkoholimüüjad ei saa läinud aasta üle suurt hõisata, siis sõltuvusnõustaja märkis, et tema abivajajate list sai täis vaid paari päevaga.

Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu märkis, et kui läinud aastal esimene karantiiniperiood läbi sai, mõistsid paljud inimesed, et nende trimpamine on läinud üle igasuguse piiri. Heinsalu sõnul süvenes alkoholiprobleem aga peamiselt neil inimestel, kelles väike sõltuvusalge juba peidus.