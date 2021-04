Pangakontoris jäi vaikseks: ettevõtjad laenasid aasta alguses poole vähem

Ettevõtjad võtsid aasta alguses poole vähem laenu. Foto: Liis Treimann

Eesti krediidiasutuste laenukäive on aasta alguses järsult langenud, selgub Eesti Panga statistikast. Kuigi mõne panga jaoks on olukord murettekitav ning teisel on laenuaktiivsus isegi kasvanud, tõdevad kõik, et piirangud muutusid ettevõtjad investeerimisel ettevaatlikuks.

Kui eelmisel sügisel hakkas laenuturg taastuma ja jõudis detsembriks 546 miljoni euroni, siis jaanuaris kukkus see taas 43 protsenti, 312 miljonini. Veebruaris tuli kerge taastumine 340 miljonini.