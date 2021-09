Sobivate inimeste nappus paneb tööandja ametikooli tööd tegema

Svarmili tegevjuht Merle Roste. Foto: Raul Mee

Isegi kui aasta alguses tundus, et seatud eesmärkide saavutamine osutub raskeks, võime praegu öelda, et oleme kriisiolukorraga kohanenud, kuid kvalifitseeritud tööjõust on ikka puudus, rääkis õmblusettevõtte Svarmil tegevjuht Merle Roste Äripäeva raadiole konverentsil Äriplaan.

Ida-Virumaal Kiviõlis tegutsev Svarmil on välisomanikule (Elis Plc) kuuluv töörõivaste tootjal, mis on tegutsenud 30 aastat, praegu on seal 232 töötajat. Kliente jagub ettevõttel üle terve Euroopa ning sortiment on väga lai. “Ühe aasta jooksul eksporditakse Kiviõlist Euroopasse kuskil 800 000 eset ja need võib-olla üle 2000 erineva mudeli,” rääkis Roste.

