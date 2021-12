Pandeemiast hoogu saanud spordifirma populaarus raugeb

Missugust mentorit ma just praegu vajan?

Iga juht vajab mentorit, sest igal juhil on teemasid ja plaane, mida ta ei saa meeskonnaliikmetega avatult arutada. Sageli vajab juht enda isiklikuks arenguhüppeks mentorit, et siht paika panna ja siis sammude kaupa asuda seda ellu viima. Juht võib vajada ka lihtsalt sparringupartnerit enne mingi olulise otsuse langetamist. Lõppude lõpuks, milleks kurnata jätkuvalt tööteemadega oma abikaasat/elukaaslast, kui on olemas neutraalne personaalne mentor, kellega oma mõtteid testida. Koostöö mentoriga võiks olla nagu igaaastane tervisekontroll – käid ja kraadid enda olukorra üle ja võtad uued sihid.

