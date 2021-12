Uudised

Valitsus võttis viimaks vilepuhujate seaduse ette

Justiitsminister Maris Lauri loodab, et seadus jõuab jõustuda tuleva aasta juuniks Foto: Andras Kralla

Rikkumisest teavitaja, rahvakeeli vilepuhuja või lokulööja kaitse seaduse eelnõu on viimaks valitsuse istungi töölaual, kuigi vastu pidi see võetama juba 17. detsembriks.

Justiitsminister Maris Lauri esitletava seaduseelnõuga peaks tagama, et teavitaja kaitseks luuakse ettevõtetes tingimused, milles teavitaja ei riskiks teavitamise tõttu töökoha kaotusega või muu tööandjapoolse põhjendamatu ebavõrdse kohtlemisega. See tähendab, et teavitaja kaitseks tuleb esmalt võimaldada konfidentsiaalne teavitamine ning tagada teavitaja informeerimine rikkumisteatega tegelemisest, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

