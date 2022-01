Uudised

Kinnisvara hinnatõusule tõmmati kriips peale

Teise korteri hoidmine tagataskus muutub kulukaks. Foto: Raul Mee

Kuna kinnisvara hinda mõjutavad oluliselt ka kõrvalkulud, siis saab juba täna prognoosida, et energiahindade kasvu valguses on kinnisvarahindade tõus läbi, kirjutab Pindi Kinnisvara turuülevaates.

Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder ütles teate vahendusel, et energiahinnad mõjutavad tugevalt ka kõikide muude toodete ja teenuste hindu ning on paratamatu, et automaatselt palgakasv kiirele hinnatõusule järele ei jõua.

