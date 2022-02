Sõjaohu tõttu vaadatakse üle pankade valmidus küberrünnakuteks

Pankade valmisolek rünnakuteks on finantsinspektsioon juhi hinnangul kõrge, lisaks tuleb ettevalmistuda võimalikeks sanktsioonideks. Foto: Raul Mee

Vene ja Ukraina suhete drastilise halvenemise tõttu kardetakse, et küberrünnaku alla võivad sattuda ka teiste riikide pankade infosüsteemid, hoiatavad keskpangad järgemisi turuosalisi. Eestis teevad kontrolli valmiduse üle Eesti Pank, RIA ja finantsinspektsioon.

Põhjust muretsemiseks on, alles teisipäeval sattus kaks Ukraina panka koos riigi kaitseministeeriumiga küberrünnaku alla. Rünnatavad osutasid Venemaa poole, viimane eitas kõike. Võimalus, et jaepankade süsteemid lakkavad töötamast, on muretsema pannud keskpangad üle Euroopa, näiteks Leedu keskpank hoiatas Reutersi andmetel kohalikke panku, et neid võivad tabada nii küberrünnakud kui ka võib lakata töötamast elektrisüsteem.

