Sõda lükkab energia hinna kõrgele, aga lööb uutele võimalustele ukse valla

Alexela juhatuse liige Marti Hääl rääkis Äripäeva raadio saates "Energiatund", et paar nädalat tagasi oleks ta pigem välistanud energiatarnete katkemise Venemaaga, kuid enam mitte. Laual on ka tarnete piiramine ostja ehk Euroopa kui Venemaa suurim gaasitarbija poolt.

Kuigi hetkel selliseid märke ja piiranguid kokku lepitud ei ole, on viimase nädalaga kasvanud energiapuuduse risk - ühelt poolt võib Euroopa peamine gaasitarnija Venemaa ise tarneid piirama hakata ja teisalt on arutatud ka Ukraina agressorilt sanktsioonidena energia mitteostmist.

„Kui seda küsimust (kas Venemaa võib energiatarneid piirata – toim) oleks küsitud paar nädalat tagasi, oleksin veendunumalt öelnud, et see risk on ratsionaalsetel kaalutlustel väga väike või puudub üldse,“ ütles Alexela juhatuse liige Marti Hääl Äripäeva raadio saates „Energiatund“ . „Aga vaadates, mis on viimase nädala jooksul toimunud ja mis ratsionaalsetele ning loogilistele põhjustele ei allu, siis tarnete peatumist välistada ei saa. Eriti, kui on oht, et piirangute tõttu peatuvad rahvusvahelised maksed Venemaale.“