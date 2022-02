Ragnar Sass: olen kindel, et Ukraina jääb püsima

Iduettevõtja ja Ukraina ettevõtjatega tihedalt läviv Ragnar Sass rääkis hommikuprogrammis, et nädalavahetusel toimunud tegevus annab kindluse, et sõjast hoolimata jääb Ukraina riik püsima. "Vanaisad ühinevad armeega, olen kindel, et Kiiev püsib," rääkis ta.

Iduettevõtja ja Ukraina ettevõtjatega tihedalt läviv Ragnar Sass rääkis hommikuprogrammis, et nädalavahetusel toimunud tegevus annab kindluse, et sõjast hoolimata jääb Ukraina riik püsima. "Vanaisad ühinevad armeega, olen kindel, et Kiiev püsib," rääkis ta.