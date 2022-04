Uudised

Tanker investeerib ligi miljon eurot

Tankeri kaasasutaja Jaanis Tammela sõnul on neil oma preemium-toodetega plaanis kohati igavaks muutunud õlleturgu huvitavamaks teha. Foto: Liis Treimann

Mullu omanikku vahetanud õlletootja Tanker teatas, et investeerib tänavu ligi miljon eurot ning toob käsitööõlle kõrval turule ka preemium-tooted.

Tankeri kaasasutaja Jaanis Tammela sõnas, et kuna täna on kahe suurema õlletootja turuosa umbes 90 protsenti, siis Tankeri eesmärk on tuua mängu tugev kolmas tegija. „Ma loodan, et tarbijad võtavad Tankeri uued preemium-õlled huviga vastu. Samal ajal jätkame panustamist ka meie käsitööõllede arendamisse,“ märkis Tammela.

