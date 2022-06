Eesti firma päästab keskkonda ja ka Ukraina majandust

Jane Kaerajoogi asutaja ja juht Jane Kaljulaid märkis, et viie aasta pärast tahab ettevõte toota 700 000 liitrit taimset jooki aastas. Foto: Erakogu

Jane Kaerajook OÜ tegi kokkuleppe Kiievi tehasega, et alustada seal kaerajoogi tootmist. Firmaasutaja ja juht Jane Kaljulaid ei karda, et sõda Ukrainas tootmist praegu segaks. Taimsete jookide turg aga aina kasvab, mistõttu valmistatakse ette ka tehase loomist Eestisse.

Jane Kaljulaid rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tõid piima turule möödunud aasta detsembris ja nad näevad, et see toode võeti hästi vastu. Jane Kaerajook sobib just kohvidele. „Enne toote turule toomist tegime uuringu taimsete piimade tarbijate seas ja see selgelt ütles, et inimesed tarbivad taimseid piimasid oma kohvi või teega,“ selgitas Kaljulaid, miks just barista-tüüpi piim loodi.

