Rootsi intressitõus lööb sealsele elamuehitusele hingekella

Ehitusturg Stockholmis on saanud pikalt nautida erakordselt kõrgeid hindu, kuid nüüd ennustavad Rootsi analüütikud sektorile täiuslikku tormi. Foto: Panthermedia/Scanpix

Ehitushindade tõus, majanduskasvu aeglustumine, kahanev nõudlus ja nüüd ka järsud Rootsi keskpanga intressitõusud ennustavad Rootsi ehitusturule ja nende Eesti tarnijatele raskeid aastaid.

"Meie prognoos on, et ehitusturgu ootab ees langus, ootame, et 2024. aastaks kahaneb uute elamute ehitusse jõudmine 2021. aastaga võrreldes poole võrra, 34 000 ühikuni," vahendas Rootsi Swedbanki meediajuht Ralf Bagner panga analüütikute vaadet.

