Soome võlakirjade intressimäär kerkis üle 3 protsendi

Soome peaministri Sanna Marini valitsus on järgmise aasta võla kasvuks planeerinud 8 miljardit eurot. Foto: Laura Kotila, Soome riigikantselei

Soome riigivõlakirjade järelturu intressimäärad on sel aastal kiirelt tõusnud, kajastades inflatsiooni ja rahapoliitika karmistumist, kirjutab Kauppalehti.

Soome valitsuse 10aastase võlakirja järelturu intressimäär on tõusnud üle 3%. See on kõrgeim tase alates 2011. aastast.

