Suri Edgar Savisaar

Antti Moppel: rohekramp võib kogu riigi majanduse kinni puua

Uus valitsus otsustab ka seda, kas 2024. aasta on õige aeg uuesti kütuseaktsiise tõsta ja kas riigi majandus tuleb toime taastuvkütuste kohustuse täitmisega senises mahus. Võib jätkata kulutustest hoolimata senisel kursil, aga võib ka tunnistada, et võetud tempo on liiga kiire, kirjutab Olerexi üks omanikke Antti Moppel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

