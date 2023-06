Värske kultuuriminister lasi rahval oma valimiskampaania kinnise ringi üritusi kinni maksta

Meedialiit: valitsus otsustas tõsta ajakirjanduse käibemaksu. Võrklaev: otsuse teeme esmaspäeval

Eesti Meediaettevõtete Liiduni on jõudnud kuuldused, et valitsuskoalitsioon otsustas neljapäeva pärastlõunal tõsta ajakirjanduse tellimustele kehtivat käibemaksumäära 4 protsendipunkti võrra. Rahandusminister Mart Võrklaev sõnas, et valitsus teeb otsuse esmaspäeval.

