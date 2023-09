Artikkel

Miljardi euro küsimus: kuidas 2025. aasta eelarves moos kommi sisse saadakse

Kaja Kallas rääkis kuluralli pidurdamise eelarvest. Viimased kaks Kallase valitsuse eelarvet olid koos lisaeelarvetega kokku 3,5 miljardi euroga miinuses. Foto: Andras Kralla

Paljukirutud 430miljonine tundmatu maks ületulevaks aastaks on vaid pool rehnungist, ületuleva aasta eelarvekavas on veel sadu miljoneid tundmatuid ridu, mille juures koalitsioon on praegu ühel nõul ainult sellel, et ollakse eri nõul.

Uues eelarves jõudis valitsus vaevu kokkuleppele jõuda, kui juba põhjustab küsimusi see, kuidas täpselt kavatsetakse ületulevaks aastaks leida lisavahendeid ja -kärpeid miljardi euro eest või kas tegelikult poleks lisaraha vaja isegi 1,3 miljardit eurot.

Mõningast valgust sellele küsimusele heitis nii tänane pressikonverents kui ka värske riigi eelarvestrateegia dokument, kust muu hulgas selgub, et keskkonna ja taastuvenergeetika pealt kavatseb riik koguda 180 miljonit eurot lisaks.

Tänavu tehti tulevaks aastaks eelarvepositsiooni parandamiseks otsuseid kokku 500 miljoni euro eest, rääkis peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) valitsuse pressikonverentsil. Riigikaitse, sisejulgeoleku ja kas või IKT-investeeringute jaoks on ületulevaks aastaks ikkagi vaja leida veel vähemalt 430 miljonit eurot. Seda "julgeolekumaksu" alles arutatakse, tõdes ta ning keeldus kuidagi täpsemalt defineerimast, milliste võimaluste vahel isegi valik võiks olla.

Margus Tsahkna, Mart Võrklaev, Kaja Kallas, Lauri Läänemets Foto: Andras Kralla

Riigieelarve ja eelarvestrateegia Erinevalt riigieelarvest ei ole riigi eelarvestrateegia seadus, vaid lihtsalt arengukava. Selles kirjapandu ei ole valitsuse jaoks siduv. Ometi annab see aimu valitsuskoalitsiooni poliitilisest suunast või vähemalt sellest, et kui mõnest tulureast loobuda, siis kui palju tuleks kuskilt mujalt juurde leida, et sarnaste eelarveliste eesmärkideni jõuda.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et valitsus ei tahtnud Vihulas tõesti habeme- või koeramaksu kehtestada, aga laias laastus on valida: kas kärpida jõuliselt neid teenuseid, mida inimesed on harjunud riigilt saama – sotsiaaltoetuseid, tervishoidu – või teha lõpuks debatt, kust uus raha leitakse.