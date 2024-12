Tagasi 09.12.24, 08:29 EfTENi aktsiate pakkumist ei märgitud täis Kinnisvarafondi EfTEN Real Estate Fundi aktsiad märgiti pakkumise käigus 62% täis, kuid sellest fondijuhi sõnul piisab, et investeeringud lõpule viia.

EfTEN Real Estate Fundi fondijuht Viljar Arakas avaldas, et kogu kaasatud raha investeeritakse kohe ära. Foto: Liis Treimann

EfTEN Real Estate Fundi fondijuht Viljar Arakas avaldas teates, et vaatamata sellele, et emissiooni ei märgitud täis, on kaasatud kapital piisav kõigi plaanitud investeerimisobjektide lõpuleviimiseks. Seega saab kogu kaasatud kapital kohe investeeritud.