Tagasi 03.03.25, 17:35 Iisrael taganes vaherahu tingimustest, taaskehtestas blokaadi Alates pühapäevast ei pääse okupeeritud Gaza sektorisse enam kaubad ega humanitaarabi.

Toiduabiga veokid seisavad Egiptuse piiril Foto: Associated Press/Scanpix

Tsiviilelanike näljutamine sõjalistel eesmärkidel on sõjakuritegu ning Iisraeli ja Hamasi läbirääkimiste vahendajad Egiptus ja Qatar on Iisraelile rahvusvahelise õiguse ränka rikkumist juba ette heitnud, vahendas Associated Press.