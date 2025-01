Tagasi PRO 21.01.25, 10:59 Nemad viivad ellu Trumpi radikaalset poliitikat Ametisse vannutatud Donald Trump tahab oma valitsuskabineti lähinädalatel paika saada. Praegu on portfell käes ühelainsal mehel.

Donald Trump on pärast Grover Clevelandi teine president, kes olnud ametis kaks mittejärjestikust ametiaega. Foto: picture alliance / Consolidated News Photos / Scanpix

„Ma tunnen, et mu elu päästeti põhjusega. Jumal päästis mu, et ma teeksin Ameerika taas võimsaks,“ kuulutas Donald Trump oma ametisse vannutamise kõnes publiku marulise aplausi saatel.

Kõik solvatud ja rõhutud ei pea enam muretsema, sest taas presidendiks saanud Trump pöörab stagnatsiooni uueks kuldseks ajastuks. „Ameerika taastab oma õiglase rolli suurima, võimsaima ja austatuima riigina kogu maailmas. Me pälvime kogu maailma imetluse ja aukartuse,“ kuulutas riigipea.

Vabariiklase kõne meenutas nii mõneski mõttes seda, mida on kuulutanud Vene režiimi juht Vladimir Putin või Hiina kompartei pealik Xi Jinping. Ent alanud ongi ju autokraatide ajastu

Donald Trump on taas president. Külma ilma tõttu siseruumidesse viidud esmaspäevane ametisse vannutamise tseremoonia oli igati trumpilik. 47. president rõhutas korduvalt, kuidas enne teda on tehtud kõike halvasti ja valesti ning kuidas see nüüd muutub. Ta lubas ka, et on rahvaste liitja ja rahutooja – ehkki sama soojaga kuulutas ta, et ameeriklased võtavad Panama kanali enda valdusse tagasi.