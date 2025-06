Tagasi 22.06.25, 12:30 Urmas Sõõrumaa: milleks börsil investeerida, kui võid ise äri teha Oma vaarisade maal asuva kodumaja ümbruses koer Brunoga ringi kõndivat multimiljonärist ärimeest Urmas Sõõrumaad ei kujutaks ette katlakütja, taksojuhi, naiste võimlemistreeneri või valvuri rollis, ega ammugi mitte paadunud pätikarja taltsutamas. Ometi on ta elu jooksul kõike seda teinud ja kirjeldab, kuidas need kogemused on aidanud saavutada edu ettevõtjana.

Urmas Sõõrumaa leiab, et eduks on vaja nii annet kui õnne.

Foto: Liis Treimann

Sõõrumaa, kes iseloomustab ennast kui visionääri, on veendunud, et ettevõtjaks sünnitakse, mitte ei õpita, ja ärisid tuleb juhtima panna inimesed, kes on peaaegu nagu pereliikmed. Päris hingelt ettevõtjaid on tema hinnangul vaid mõni protsent rahvastikust. Samas, heades majandus­tingimustes võivad ka need, kes ettevõtjaks küll sündinud pole, äritegemisega üsna kenasti hakkama saada, möönab ta.