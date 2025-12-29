Tagasi Raadiohommikus: rahanipid, seadusemuudatused ja rahupüüdlused Ukrainas Aasta eelviimases hommikuprogrammis arutame, milline tõotab tulla uus aasta. Räägime seadusemuudatustest, rahupüüdlustest Ukrainas ja nippidest, kuidas rahaga uuel aastal targalt ümber käia.

Olulisematest seadusemuudatustest, mis uuel aastal kehtima hakkavad, teeb kell 7.30 ülevaate kaubandus-tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras

Milliseks kujuneb aasta 2026 – mis Eesti majandust veab, kui suur on tõenäosus, et Ukrainas saabub rahu ja milline saab olema konkurents kinnisvaraturul, avab kell 8.00 ettevõtja ja Kaamos Group i nõukogu esimees Kaido Jõeleht

Kell 8.30 jagab aasta suurimaid investorina õnnestumisi, aga ka ebaõnnestumisi rahatarkuse edendaja Jekaterina Tint . Uurime, millise strateegiaga läheb ta vastu 2026. aastale, mida saavad inimesed ära teha, et raha uuel aastal rohkem kätte jääks ja kuidas rahaga seotud eesmärke seada.

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Saates tehti selgeks, millal tohib muusikat turunduses tasuta kasutada ja millal on vaja litsentsi, aga vaadati ka laiemalt visuaalide, meemide ja tsitaatide kasutamist – mis on lubatud, mis mitte ja mis jääb halli alasse.

Külas on Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep, saadet juhib Äripäeva turundusjuht Keit Alev

15.00 – 16.00 “Kasvupinnas”. Kordame detsembri alguses eetris olnud saadet, kus teemaks uue põlvkonna põllutehnika ning digilahendused. Saates räägiti nii tehnoloogiainvesteeringute tasuvusest, tööjõu- ja efektiivsusküsimustest kui ka mittetulundusühingu Eesti Digitaalne Agronoomia rollist ühtse digikultuuri kujundamisel.

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