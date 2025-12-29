Raadiohommikus: rahanipid, seadusemuudatused ja rahupüüdlused Ukrainas

Jekaterina Tint räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis, millise strateegiaga läheb tema vastu 2026. aastale.
Foto: Andras Kralla
Olulisematest seadusemuudatustest, mis uuel aastal kehtima hakkavad, teeb kell 7.30 ülevaate kaubandus-tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras.
Milliseks kujuneb aasta 2026 – mis Eesti majandust veab, kui suur on tõenäosus, et Ukrainas saabub rahu ja milline saab olema konkurents kinnisvaraturul, avab kell 8.00 ettevõtja ja Kaamos Groupi nõukogu esimees Kaido Jõeleht.
Kell 8.30 jagab aasta suurimaid investorina õnnestumisi, aga ka ebaõnnestumisi rahatarkuse edendaja Jekaterina Tint. Uurime, millise strateegiaga läheb ta vastu 2026. aastale, mida saavad inimesed ära teha, et raha uuel aastal rohkem kätte jääks ja kuidas rahaga seotud eesmärke seada.
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Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson lahkab kell 9.00 arenguid Ukraina rahukõnelustes. Millised on Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi ja USA president Donald Trumpi kohtumise olulisemad järeldused?
11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund”. Mikrofonide ees on investor, finantsökonoomika doktor ja investeerimismenukite kaasautor Tõnn Talpsepp ning LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees, et võtta kokku lõppev aasta ning prognoosida uut aastat turgudel. Juttu tuleb nii tehisintellektist, USA, Euroopa ja Balti börsidest ning väärismetallidest ning uutest trendidest, kust investor võiks tootlust otsida.
12.00 – 13.00 “Nimed müügitahvlil”. Kordame oktoobris eetris olnud saadet, kus müügikoolitajad Silver Rooger ja Mardo KaseDominate Salesist vaatasid otsa keerulisele, ent igapäevasele nähtusele müügimaailmas, edasilükkamisele.
Arutati, millised on tüüpilised põhjused, miks kliendid otsuseid edasi lükkavad: kas prioriteedid on mujal, tegu on hirmu või ebakindlusega või lihtsalt soovimatusest otse eitav vastus anda. Saatejuhid jagasid praktilisi kogemusi, kuidas neid põhjuseid ära tunda ja milliseid suhtlustehnikaid kasutada, et vestlus ei jääks toppama, vaid liiguks konstruktiivselt edasi.
13.00 – 14.00 “Eetris on turundusuudised”. Kordame käesoleva aasta mais eetris olnud saadet, kus räägiti autoriõigustest seoses muusika, meemide, fotode ja videote kasutamisega.
Saates tehti selgeks, millal tohib muusikat turunduses tasuta kasutada ja millal on vaja litsentsi, aga vaadati ka laiemalt visuaalide, meemide ja tsitaatide kasutamist – mis on lubatud, mis mitte ja mis jääb halli alasse.
Külas on Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep, saadet juhib Äripäeva turundusjuht Keit Alev.
15.00 – 16.00 “Kasvupinnas”. Kordame detsembri alguses eetris olnud saadet, kus teemaks uue põlvkonna põllutehnika ning digilahendused. Saates räägiti nii tehnoloogiainvesteeringute tasuvusest, tööjõu- ja efektiivsusküsimustest kui ka mittetulundusühingu Eesti Digitaalne Agronoomia rollist ühtse digikultuuri kujundamisel.