Toidutööstus otsib säästuvõimalusi, suurem hinnatõus on läbi
Sel ajal kui suur jahutootja Tartu Mill ennustab tulemas stabiilset aastat, näeb liha- ja piimatööstusi koondav Maag Food ebakindluse jätku. Edu prognoosivad mõlemad neile, kes muutuvad efektiivsemaks.
Kui eelmine aasta oli Atria Eestile erakordselt hea aasta, siis tänavu on seakatk oma hävitustöö teinud. Hüvitamata kahju, mida ei kompenseerita, ulatub Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul 450 000 euroni.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.