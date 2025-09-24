Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
Kui eelmine aasta oli Atria Eestile erakordselt hea aasta, siis tänavu on seakatk oma hävitustöö teinud. Hüvitamata kahju, mida ei kompenseerita, ulatub Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul 450 000 euroni.
“Siin hommikulauas on valikus ainult köögiviljadega sarvesai ja kuulge, teine on lõhega,” ütleb seakasvataja ironiseerival noodil käesoleva aasta seakasvatuse konverentsi eel. “Jajah, nii ta on meil praegu,” vastab teine.
“Ükski tarkvara ilma protsessita ei tööta – aga kui tarkvara ja protsessid saada liikuma koos, on võit tohutu,” ütleb Foruse personalijuht Merje Kärner, kes kirjeldab teekonda digitaalse tööaja ja personaliarvestuse lahenduse kasutuselevõtul.