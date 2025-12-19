Guido Pärnits: sõja lõpp Eesti majandust kiirelt ei taasta

Kaubanduskeskusi ja ärikinnisvara kimbutavad aastaid kestvad ehitustööd ja kaugtöö, ka kriisid ja e-kaubandus on lükanud mugavustsoonist välja ja pannud looma uusi ärisuundi, mis keskenduks betooni asemel kogukonnale, jagavad Mainor Ülemiste nõukogu liige Guido Pärnits ja Viru Keskuse juhatuse liige Gertti Kogermann.
Tõenäoliselt aasta suurim kinnisvaratehing Solarise keskuse müük tugevdab perekond Piilmanni positsiooni kohalikul kinnisvaraturul. Turuosalised näevad, et välisomanike lahkumine Eesti kinnisvarast pakub kohalikele jõukatele investoritele häid diile.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.