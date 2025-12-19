Guido Pärnits: sõja lõpp Eesti majandust kiirelt ei taasta

Kaubanduskeskusi ja ärikinnisvara kimbutavad aastaid kestvad ehitustööd ja kaugtöö, ka kriisid ja e-kaubandus on lükanud mugavustsoonist välja ja pannud looma uusi ärisuundi, mis keskenduks betooni asemel kogukonnale, jagavad Mainor Ülemiste nõukogu liige Guido Pärnits ja Viru Keskuse juhatuse liige Gertti Kogermann.